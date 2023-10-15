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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها التغذية السليمة.. 5 نصائح تساعدك على التخلص من الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

يعتبر الاكتئاب حالة صحية جدية ويتطلب تقييمًا وتشخيصًا دقيقًا من قبل محترف صحي. وفي العديد من الحالات، يتطلب العلاج الاكتئاب تعاونًا بين الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاج النفسي، مثل العلاج النفسي السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج بالمعرفة (CT).

وفيما يلي بعض النصائح العامة التي قد تساعد في إدارة الاكتئاب بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. البقاء على اتصال: حاول البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والمقربين. الدعم الاجتماعي يمكن أن يكون مهمًا لمساعدتك في التغلب على الاكتئاب.

2. ممارسة النشاط البدني: قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام في تحسين المزاج وتقليل الأعراض الاكتئابية.

3. الاهتمام بالتغذية السليمة: حاول تناول وجبات صحية وتجنب الأطعمة غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على المزاج.

4. تعلم تقنيات التحكم في التوتر: قد تساعد التقنيات مثل التنفس العميق والتأمل والاسترخاء في تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

5. الحفاظ على نمط حياة منتظم: حاول الحفاظ على جدول يومي منتظم وتنظيم وقت النوم والاسترخاء.

من الضروري أن تتحدث مع محترف رعاية صحية لتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب. يمكن للمحترفين الصحيين مثل الأطباء والمعالجين النفسيين أن يقدموا الدعم والمشورة المهنية التي تناسب حالتك الفردية.

اعراض الاكتئاب التغذية السليمة التمارين الرياضية الحالة المزاجية الرياضية الخفيفة العلاج النفسي الإكتئاب

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