عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب ضمن خطة مواجهة الأزمات والسيول

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في اطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، وأية سيول محتملة على محافظة سوهاج.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس مياه سوهاج على جاهزية الشركة بعدد 250 معدة والتي تتمثل في عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارة كسح 4م3 ، وسيارات كسح 5م3 ، وعدد 21 سيارة كسح 8 م3 ، و14 سيارة مجهزة طباش، و2 سيارة مجهزة فاكيوم، وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى، و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافوري.

طب بيطري سوهاج تنظم المؤتمر التعريفي الأول بمجالات وتخصصات الكلية

خنقها حتى الموت.. حبس عامل أنهى حياة زوجته الحامل للتحقيقات في سوهاج

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

و4 سيارات مياه 10 م3 ، و5 سيارات مياه 8 م3 ، وسيارتين مياه 4 م3 ، و7 حفار على كاوتش، هذا بالإضافة إلى 18 كلارك شوكة، و26 باك لودر، و11 مولد كهرباء متنقل، و11 سيارة مجهزة ونش و15 كابوتة تعمل بالديزل، و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل، و15 طلمبة غاطس، و3 مولد كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات وأشاد بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة في أعمال الصيانة الذاتية والإصلاح الفوري للطلمبات، وكافة المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات في جميع الأوقات.

IMG-20231016-WA0073
IMG-20231016-WA0073
IMG-20231016-WA0072
IMG-20231016-WA0072
IMG-20231016-WA0066
IMG-20231016-WA0066
IMG-20231016-WA0070
IMG-20231016-WA0070
IMG-20231016-WA0062
IMG-20231016-WA0062
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

جراء العدوان الغاشم.. دفن عشرات الجثث المجهولة بمقابر جماعية في غزة

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

الإصلاح والنهضة: مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن "غيبوبة سياسية"

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

أغيثوا غزة.. بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

شكري يطلق رسائل قوية: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا أو بالتهجير.. وهذه حقيقة فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

ذكرى رحيل الملكة فريدة.. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها

كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ