عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية | شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات و طالمؤسسات الأهلية الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.
فِي بداية اللقاء رحب فوزي بالوفد، وأشاد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، بقدرة الاتحاد المعلوماتية من حيث توفير قواعد بيانات و بحوث اجتماعية متميزة.

وأكد فوزي أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني و مؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفًا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي و تطوير البرامج التعاونية و الثقافية لنشر الفكر التعاوني.

ومن جانبه، ثمن وفد الاتحاد خلال اللقاء دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي، وأنهم كمؤسسات مجتمع مدني دورهم هو توعية المواطنين بدورهم في الاستحقاق الدستوري، وأنهم بالفعل قاموا بتدشين مبادرة تحت عنوان "انزل شارك..مصر الأهم"، موضحين خلالها التحديات التي تواجه المنطقة العربية و دور مصر فيها، فضلاً عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية في الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.

وتم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.
#عبدالفتاح_السيسي
#تحيا_مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

جراء العدوان الغاشم.. دفن عشرات الجثث المجهولة بمقابر جماعية في غزة

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

الإصلاح والنهضة: مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن "غيبوبة سياسية"

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

أغيثوا غزة.. بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

شكري يطلق رسائل قوية: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا أو بالتهجير.. وهذه حقيقة فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

ذكرى رحيل الملكة فريدة.. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها

كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ