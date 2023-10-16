حملة السيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية | شاهد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات و طالمؤسسات الأهلية الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.

فِي بداية اللقاء رحب فوزي بالوفد، وأشاد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بقدرة الاتحاد المعلوماتية من حيث توفير قواعد بيانات و بحوث اجتماعية متميزة.

وأكد فوزي أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني و مؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفًا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي و تطوير البرامج التعاونية و الثقافية لنشر الفكر التعاوني.

ومن جانبه، ثمن وفد الاتحاد خلال اللقاء دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي، وأنهم كمؤسسات مجتمع مدني دورهم هو توعية المواطنين بدورهم في الاستحقاق الدستوري، وأنهم بالفعل قاموا بتدشين مبادرة تحت عنوان "انزل شارك..مصر الأهم"، موضحين خلالها التحديات التي تواجه المنطقة العربية و دور مصر فيها، فضلاً عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية في الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.

وتم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

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