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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رجل يتخلص من زوجته وجنينها بطريقة بشعة في سوهاج.. القصة الكاملة

زوج يتخلص من زوجته
زوج يتخلص من زوجته

راحت الزوجة الشابة الصغيرة وهي في العشرين من عمرها وجنينها التي تحمله ضحية تهور زوجها ولاقت ربها في الحال.

سيطر الشيطان علي عقله واستشاط غضبا من زوجته الصغيرة بسبب خلافاتهما الاسرية التي لايخلو منزل منها، ولكنه لم يتمالك نفسه وانقض عليها يخنقها بيديه حتي فارقت الحياة وهي تحمل في احشائها جنينا صغيرا  لم ير النور.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة ربة منزل عشرينية "حامل"، على يدي زوجها، دائرة المركز.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل في المنتظف الثلاثينيات وزوجته، دفعت الزوج إلى خنق زوجته بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

تم القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت  بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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