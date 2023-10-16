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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى عسل يعلق على إدراج الإسكواش رسميا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

مصطفى عسل
مصطفى عسل

علق مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للإسكواش والمصنف الثالث عالميا على إدراج الإسكواش بشكل رسمي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضمن خمس رياضات جديدة أضيفت لبرنامج الألعاب في 2028 بقرار من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وصوت المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج الإسكواش وألعاب الكريكيت والبيسبول وكرة القدم العلم ولاكروس.

وقال مصطفى عسل ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "وداعًا لجمله الإسكواش مش لعبة أولمبية".

وأتم: "الحمدلله دخول الإسكواش أولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وسيزيد عدد اللاعبين المشاركين في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من 10 إلى 11 ألف و92 لاعب ولاعبة.

وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، في تصريحات صحفية أن اختيار هذه الرياضات الخمس يتماشى مع ثقافة الرياضات الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة أمام العالم إلى جانب جلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة، وهذه الرياضات ستجعل أولمبياد لوس أنجليس 2028 استثنائيا."

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