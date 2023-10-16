تفعيل ممارسات التميز الحكومى في جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا باللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومى للوقوف ، على ماتم تنفيذه في ملف التميز الحكومي بالجامعة وأهم الفعاليات خلال الفترة الماضية ومدي مساهمتها في نشر ثقافة التميز الحكومي في الكليات.

اكد الدكتور أحمد القاصد أن الهدف الرئيسي ليس مجرد حصول الجهات الحكومية على الجائزة فقط، بل تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق جائزة التميز الحكومي.

وناقش القاصد مع لجنة التميز الحكومي اهم آليات تحقيق التميز عن طريق وضع خطط واضحة ،وضرورة العمل الجاد و تقييم الكليات والتركيز علي مواقع التميز ،مشيرا أن لدينا بالجامعة فرص كبيرة للتميز ولابد من وجود رؤية مستقبلية ونشر ثقافةالتميز الحكومي بين العاملين بالجامعة، وتحسين الأداء ، وممارسة تقديم خدمات متميزة للحصول علي رضا مستقبلي الخدمة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة عمل دورات تدريبية للجهاز الإداري حول التميز واهميته واليه ممارسته بوحدات الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتي جاءت تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز مشيرا إلي أن ٧٠ % من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة من السيدات فضلا عن اعضاء هيئة التدريس والطالبات ووجود العديد من النماذج الناجحة بها .

جاء ذلك بحضور سعاد بيومى مدير الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى ورئيس فريق إدارة جائزة الجامعة للتميز الحكومي وأعضاء اللجنة.