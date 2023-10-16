الوعي بالاستحقاقات الانتخابية في ندوة جماهيرية بإعلام المنوفية

عقد المركز الإعلامى بتلا بمحافظة المنوفية التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بمقر مركز شباب زنارة بتلا ندوة جماهيرية موسعة حول "الاستحقاقات الانتخابية وتوعية المواطنين بكيفية المشاركة"، وذلك فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك".

حاضر بالندوة الدكتور السيد السعيد رئيس قسم الاتصال التسويقى والعلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة المنوفية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

وتحدث عن الإجراءات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك الحقوق والواجبات التى أقرها وحددها الدستور فى شأن المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، كما عرض للمشروعات القومية فى مجالات تنموية متنوعة، وخاصة للقطاع الصحى والتنموى للقرى والمحافظة. وأشار السعيد إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة وتحديات فى الداخل والخارج وعلى الحدود من كافة المناطق، وأن العالم يمر بأزمات سياسية وإقتصادية تمتد لتؤثر على مصر، وأن قوة الدولة الأمنية والقيادة السياسية وترابط شعبها وصبره وعزيمته هى ضمانات لتخطى الأزمات القائمة.

وطالب السعيد من الأسر المشاركة بالندوة وجموع الشباب بأن يكونوا مشاركين ايجابيين فى الاستحقاقات الانتخابية كواجب وطنى، فلا يصح أن يكتم الشخص صوته الانتخابى أياً كان اتجاهه أو رأيه، لكون المشاركة وتقديم الرأى الانتخابى هو إثبات لكيان الشخص وايجابيته وتقديره لذاته ولوطنه، وأن رأيه مؤثر لدى كل مسئول بالدولة لو حرص المواطن على موقفه وعلم بحقوقه وواجباته.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، وأدارها محمد صبيح مدير مركز إعلام تلا، ومحمد عمر رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، وبحضور فريق العمل بالمركز الإعلامى وأهالى القرية وأعضاء مركز الشباب.