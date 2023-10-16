عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه المنوفية يجتمع بالشركات المنفذة للمشروعات لمتابعة الموقف الحالي

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب في المنوفية

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لمشروعات srssp بحضور المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu والشركات المنفذة لعقود شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومتابعتها بكل دقه وتنفيذ التعليمات التعاقدية بشأن أى تأخير يوثر سلباً على المشروع ووجه بسرعة توريد المعدات الكهروميكانك للمحطات حتى يتمكن الأهالي من الاستفادة من المشروع وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المدنية المتبقية بالمحطات.

ضبط 7 طن دقيق ونخالة و 4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بالفحص الفوري وحل الشكاوى

وأثناء الاجتماع كرم رئيس شركة المياه شركة مصر للإنشاء والتعمير عن مشروع صرف صحى صفط جدام و شبرابتوش ميت الكرام وذلك للالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع والتنفيذ على أكمل وجه لكافة جوانب المشروع في المجالات المجتمعية والسلامة والصحة المهنية وكذلك الجوانب التنفيذية.
 

مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مشروع صرف صحي محطات المعالجة محافظ المنوفية محطات الرفع شركة مياه الشرب والصرف الصحى المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

28 حاسة.. شاهد| الروبوت رانيا يرحب بزوار معرض جيتكس دبي

جراء العدوان الغاشم.. دفن عشرات الجثث المجهولة بمقابر جماعية في غزة

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

الإصلاح والنهضة: مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن "غيبوبة سياسية"

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

أغيثوا غزة.. بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

ذكرى رحيل الملكة فريدة.. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها

كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ