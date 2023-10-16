شكري يستقبل موسى فقيه في إطار تنسيق مصر والاتحاد الأفريقى لتعزيز السلم

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه في إطار التنسيق المُستمر بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والإعداد للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن التي تستضيفها القاهرة.

وتستضيف القاهرة الدورة ١٤ للخطوة رفيعة المستوى لمبعوثي ووسطاء السلام في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يومي ١٧ و١٨ أكتوبر ،٢٠٢٣ وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الافريقي ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتجمع الخلوة قيادة مفوضية الاتحاد الافريقي والمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتمثل الخلوة فرصة لتبادل الرؤى والخبرات من أجل تنشيط جهود الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وجعلها في القلب من أنشطة الاتحاد الأفريقي في القارة.