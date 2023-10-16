تربية رياضية الزقازيق تنهي اختبارت تأهيلي دكتوراه للعام الجامعي 2023 - 2024

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ان كلية التربية الرياضية بنين بالجامعة استقبلت مجموعة من علماء الرياضة فى مختلف التخصصات وذلك ضمن الاختبارات الشفاهية لتأهيلي دكتوراه.

وأعلن الدكتور عبدالله مناع وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث عن نجاح الاختبارات النظرية والشفوية لتأهيلي دكتوراه والتي عقدت على مدار اربع ايام من ٨ الى ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ م .

من جانبه اشاد الدكتور اشرف خطاب عميد الكلية بالتنظيم والتجهيزات المتميزة، مقدماً الشكر الي فريق العمل وعلي رأسهم كنترول التأهيلي بقيادة الدكتور محمد سعيد أبو النور علي مدي التنظيم والتفاني في العمل واعضاء الكنترول الكرام والدكتور مصطفي عاطف مدير ومنسق المركز الاعلامي بالكلية.

جاءت هذه الاختبارات تنفيذاً لتعليمات الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف إسماعيل خطاب عميد الكلية والدكتور عبدالله مناع الطحاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل جودة هلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد محمد عبدالله وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع.