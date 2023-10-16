عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة الدول العربية تعلن عن تقديم مساعدات للقطاع الصحي بـ فلسطين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

ذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) وفرت الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين.


وأوضحت الأمانة - في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم توفير هذه الاحتياجات الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك في إطار تطبيق قرارات الجامعة العربية في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس وزراء الصحة العرب.


وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على دعم الدول الأعضاء التي تمر بأزمات إنسانية من خلال آليات عملها المختلفة المتمثلة بالمجالس الوزارية المتخصصة ومنظماتها التابعة؛ لتلبية احتياجات تلك الدول.

وتابعت أنه بهذا الصدد، أصدر مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري خلال دورته غير العادية التي انعقدت في 11 أكتوبر الجاري بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في فلسطين، قرارًا يحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، وأكد القرار على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إليه.

من جانبها، قالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة إنه في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن الدورة العادية (56) بشأن تقديم الدعم العيني لوزارة الصحة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، قامت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة المصرية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين.

وأضافت أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالمملكة الأردنية، استقبلت الدعم يوم 12 أكتوبر الجاري وتسلمه سفير دولة فلسطين بالمملكة، تمهيدًا لإدخاله إلى الأراضي الفلسطينية.

ووجهت الشكر إلى وزير الصحة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور خالدعبدالغفار على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب؛ استجابة للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية؛ تماشيًا مع أهداف المجلس برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم قدرة النظم الصحية للدول الأعضاء التي تعاني من أزمات إنسانية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية العاجلة لمواطنيها في الوقت المناسب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

صحيفة عبرية تكشف أسرار الداخل الإسرائيلي: تلك شروط أمريكا للتدخل والقضاء على حماس

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

سخونة في الزمالك| خبر مثير عن إمام عاشور.. أزمة "فتوح" تتفاقم.. ولشبونة يصدم "الأبيض"

ترشيحاتنا

ضرب 5 مواقع للاحتلال .. حزب الله يقصف إسرائيل

توقف جلسة الكنيست للمرة الثانية.. صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب ووسط إسرائيل

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

وصف حماس بالنازيين والدواعش.. نتنياهو يفر مذعورا من الكنيست بسبب صافرات الإنذار

الجاني أمريكي والضحية فلسطيني| حكاية 26 طعنة أنهت حياة صبي برئ بأرض الحريات.. و"البيت الأبيض" يعلّق

دعما للقضية الفلسطينية.. شاهد| ياسمين صبري بملابس الهلال الأحمر في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعما للقضية الفلسطينية.. شاهد| ياسمين صبري بملابس الهلال الأحمر في أحدث ظهور

لن تصدق مهارتها.. استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل بريطانيا|فيديو

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ