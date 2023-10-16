جامعة الدول العربية تعلن عن تقديم مساعدات للقطاع الصحي بـ فلسطين

ذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) وفرت الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين.



وأوضحت الأمانة - في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم توفير هذه الاحتياجات الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك في إطار تطبيق قرارات الجامعة العربية في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس وزراء الصحة العرب.



وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على دعم الدول الأعضاء التي تمر بأزمات إنسانية من خلال آليات عملها المختلفة المتمثلة بالمجالس الوزارية المتخصصة ومنظماتها التابعة؛ لتلبية احتياجات تلك الدول.

وتابعت أنه بهذا الصدد، أصدر مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري خلال دورته غير العادية التي انعقدت في 11 أكتوبر الجاري بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في فلسطين، قرارًا يحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، وأكد القرار على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إليه.

من جانبها، قالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة إنه في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن الدورة العادية (56) بشأن تقديم الدعم العيني لوزارة الصحة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، قامت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة المصرية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين.

وأضافت أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالمملكة الأردنية، استقبلت الدعم يوم 12 أكتوبر الجاري وتسلمه سفير دولة فلسطين بالمملكة، تمهيدًا لإدخاله إلى الأراضي الفلسطينية.

ووجهت الشكر إلى وزير الصحة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور خالدعبدالغفار على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب؛ استجابة للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية؛ تماشيًا مع أهداف المجلس برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم قدرة النظم الصحية للدول الأعضاء التي تعاني من أزمات إنسانية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية العاجلة لمواطنيها في الوقت المناسب.