وكيل تعليم بورسعيد تشدد على المتابعة اليومية لغياب الطلاب .. صور

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد ،اليوم عددا من المدارس في نطاق إدارة جنوب التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وشملت الجولة مدارس إسماعيل القباني الابتدائية وعاطف السادات الابتدائية ومدرسة الشهيد مجند عبد الغنى إبراهيم الزيني الإعدادية بنين وقد رافق وكيل تعليم بورسعيد خلال الجولة العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على المتابعة اليومية لغياب الطلاب IMG-20231016-WA0055 IMG-20231016-WA0056 IMG-20231016-WA0058 IMG-20231016-WA0054 IMG-20231016-WA0057 IMG-20231016-WA0045 IMG-20231016-WA0052 IMG-20231016-WA0053 IMG-20231016-WA0040 IMG-20231016-WA0051 IMG-20231016-WA0042 IMG-20231016-WA0046 IMG-20231016-WA0033 IMG-20231016-WA0035 IMG-20231016-WA0030

وأكدت وكيل أول الوزارة أن جولتها تأتى في إطار متابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس الإدارات التعليمية.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على المتابعة اليومية لغياب الطلاب، موجهة بتفعيل الأنشطة التربوية لجذب الطالب للمدرسة.

وتفقدت وكيل تعليم بورسعيد قاعات رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة، مشيدة بدور المعلمات في بناء شخصية الطفل وزيادة مداركه في هذه المرحلة العمرية المبكرة.

كما تفقدت وكيل تعليم بورسعيد الفصول الدراسية لتفعيل طرق التدريس الحديثة في مختلف المواد الدراسية كما أجرت نقاشا الطلاب لتفعيل أسلوب العصف الذهني داخل الفصل أثناء شرح مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة التربية الفنية.

وقامت الدكتورة هالة عبد السلام خلال الجولة بتكريم عدد من العاملين بمدرسة إسماعيل القباني الابتدائية مقدمة لهم شهادات التقدير لإخلاصهم وتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية داخل المدرسة.