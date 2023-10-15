محافظ بورسعيد: افتتاح استاد النادي المصري أغسطس 2024

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كامل أبو علي رئيس النادي المصري، بعد الجولة التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للأعمال الإنشائية لمشروع استاد المصري الجديد، الجاري إعادة إنشاؤه بموقعة التاريخي، استجابة لرغبة مواطني المحافظة، والآلاف من عشاق ومحبى المصري.

وخلال اللقاء، جدد محافظ بورسعيد التزام الدولة بالانتهاء من المشروع، والاحتفال بافتتاحه في الموعد المحدد، في أغسطس 2024، في ظل معدلات الإنجاز القياسية الحالية بالمشروع.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس المصري، تطورات الأوضاع الإدارية والمالية بالنادي ومجهودات مجلس الإدارة الحالي، لدفع الفريق الأول للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقات المحلية في الموسم الحالي.

في المقابل، أعرب رئيس النادي المصري، عن شكر وتقدير الآلاف من مشجعي وأعضاء النادي، لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد، عقب الجولة التفقدية المهمة لمشروع إنشاء الاستاد في هذه المرحلة المهمة للأعمال الإنشائية، وكشفهما عن مكونات المشروع المختلفة، والتي ستضيف لبورسعيد استادا جديدا ومنشأة رياضية حديثة، ستكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، ومشاركات المصري الرسمية والودية مستقبلا.