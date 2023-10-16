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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مستشفى العريش العام

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء ،مستشفى العريش العام.
وقال وزير الصحة انه طبقا لتوجيهات السيد الرئيس استعدت وزارة الصحة منذ بداية احداث غزه برفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات،والتواصل مع شمال سيناء لتنفيذ خطة الوزارة.


وأشار إلي رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء ، لاستقبال الحالات من قطاع غزة وفرزها حيث أن الإصابات المتوقع وصولها للعلاج في المستشفيات المصرية هي الكسور والحروق والمخ والأعصاب والجراحات الدقيقة ،مؤكدا علي جاهزية الاطقم الطبية وفرق الانتشار السريع.

 

 

أحداث غزة:


وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء ،انه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة منذ بداية أحداث غزة،مشيرا إلي  دعم مستشفيات المحافظة بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ،بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية.
أشار المحافظ ،الي وقف اجازات وراحات الأطباء والتمريض ،بجانب رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحي الفلسطينيين.

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محافظ شمال سيناء: تجهيز 3 مستسفيات طبية لعلاج الجرحى الفلسطينيين

العريش مستشفي الصحة غزة الطبية

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