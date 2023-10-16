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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات العمل استعدادا لافتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية

محافظ بورسعيد، يوجه
محافظ بورسعيد، يوجه بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح و

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن مواصلة اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية ( ٣ يوليو)  بجنوب بورسعيد أعمالها، وذلك ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في شتى المجالات.

 وقد تقدم للمشروع عدد 313 حتى الٱن ، و قرر اللواء عادل الغضبان مد تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية بالمشروع لمدة اسبوعين وتستمر حتي نهاية  أكتوبر الجاري  .

وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية للمتقدمين على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

واكد محافظة بورسعيد أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات المغذية الجديد، الذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنع، بمساحات مختلفة هي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع على الرابط التالي 
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او الرابط التالى

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واكد محافظ بورسعيد أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

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ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وخلق فرص جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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