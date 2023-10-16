برلماني: تأييد وتفويض شعبي لتحركات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ودعم فلسطين

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بالجهود المصريه الهادفه الي إيقاف الحرب علي المدنيين الفلسطينيين في غزة ، وآخرها بدء التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، السبت 21 اكتوبر الجاري ، مؤكدا بأن التحركات المصريه الفعاله ستكون لها نتائج ايجابيه خلال الفترة المقبلة.



وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن مواقف القيادة المصريه منذ بدء الازمه في غزة لاتقبل المزايدة ، وتصدر من قيادة وطنيه صادقة ، وخلفها تأييد وتفويض شعبي ، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفليه بحمايه الأمن القومي المصري ، وكذلك التأكيد علي موقف مصر القضيه الفلسطينيه منذ عقود من الزمن .

ولفت عضو الشيوخ الي ان الرئيس السيسي ، يبرهن في كل وقت علي مقوماته كقائد عظيم من طراز فريد ، قادر علي تحمل المسؤولية ، والتفاعل الإيجابي مع الأزمات والعمل علي حلها ، مع الحفاظ علي الثوابت الوطنية ، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وبعث طارق عبد العزيز برسالة الي القيادة السياسية ، أكد فيها علي وحدة الصف بين الشعب ورئيسه وجيشه فجميعنا خلف القياده السياسيه في خندق واحد جنود للوطن .