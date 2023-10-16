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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تأييد وتفويض شعبي لتحركات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ودعم فلسطين

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بالجهود المصريه الهادفه الي إيقاف الحرب علي المدنيين الفلسطينيين في غزة ، وآخرها بدء التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، السبت 21 اكتوبر الجاري ، مؤكدا بأن التحركات المصريه الفعاله ستكون لها نتائج ايجابيه خلال الفترة المقبلة.


وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن مواقف القيادة المصريه منذ بدء الازمه في غزة لاتقبل المزايدة ، وتصدر من قيادة وطنيه صادقة ، وخلفها تأييد وتفويض شعبي ، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفليه بحمايه الأمن القومي المصري ، وكذلك التأكيد علي موقف مصر القضيه الفلسطينيه منذ عقود من الزمن .

ولفت عضو الشيوخ الي ان الرئيس السيسي ، يبرهن في كل وقت علي مقوماته كقائد عظيم من طراز فريد ، قادر علي تحمل المسؤولية ، والتفاعل الإيجابي مع الأزمات والعمل علي حلها ، مع الحفاظ علي الثوابت الوطنية ، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وبعث طارق عبد العزيز برسالة الي القيادة السياسية ، أكد فيها علي وحدة الصف بين الشعب ورئيسه وجيشه فجميعنا خلف القياده السياسيه في خندق واحد جنود للوطن .

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