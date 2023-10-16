تحرك عاجل من الصليب الأحمر الدولي لإطلاق سراح الأسري الإسرائيليين لدي حماس

قالت المتحدثه باسم الصليب الأحمر الدولي، سارة ديفيز، إن الصليب الأحمر الدولي يعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس في محاولة للوصول إلى الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قالت ديفيز، المسؤولة الصحفية للصليب الأحمر في القدس: “نحن في حوار ومناقشة مع حماس على أعلى المستويات.. نحن نسعى لإطلاق سراح هؤلاء الأسري، وكذلك السماح بالوصول لهم حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامتهم وحتى نتمكن من نقل الرسائل منهم إلى أسرهم والعكس”.

ولم يكشف الصليب الأحمر الدولي تفاصيل الاجتماعات، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المتحاربة.

وقالت ديفيز: “تجري هذه المحادثات بطريقة ثنائية وسرية.. ومع ذلك، أريد التأكيد على أننا نعمل بلا هوادة لضمان قدرتنا على الوصول إلى الأسرى”.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.