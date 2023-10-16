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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا .. إسرائيل تقر بفشلها في صد هجوم حماس

أرشيفية
أرشيفية

أقر رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، اليوم الاثنين بمسؤوليته عن الفشل في منع هجوم حماس الذي نفذته الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن بار قوله إنه "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، لسوء الحظ، لم نتمكن يوم السبت من إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم. وباعتباري الشخص الذي يرأس المنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم العاشر علي التوالي، والذي تسبب حتى الآن، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، في استشهاد  2750 مواطنًا، من بينهم 870 طفل، و650 امرأة، و14 مسعف وطبيب، و8 صحفيين، و6 من أفراد الدفاع المدني، وإصابة  9700 بجراح مختلفة غالبيتهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من إيران وحزب الله من أنهما سيدفعان ثمناً فادحاً إذا تدخلا في الصراع الجاري مع حركة حماس الفلسطينية.

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وقال نتنياهو: "لا تختبرونا في الشمال، لا تكرروا أخطاءكم، لأن الثمن الذي ستدفعونه اليوم سيكون فادحاً للغاية".

وأضاف: "لقد قال لكم الرئيس الأميركي جو بايدن ألا تفعلوا ذلك، وأنا أقول لكم ذلك بالعبرية.. احذروا! لقد تعرضنا طوال تاريخنا لمحاولات لا حصر لها لتدميرنا، كنا ضعفاء ودفعنا ثمناً لذلك لم يدفعه شعب من قبل".

وتابع: الفارق بين الماضي والحاضر أن لدينا اليوم دولة قوية، وجيشاً قوياً وشعباً قوياً لخوض حرب، ولا نتوقف حتى نحقق الانتصار".

 

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