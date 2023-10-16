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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"اللهم انصر فلسطين وشعبها".. نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانا بعد قصف غزة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا لدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيين مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم وداعين المولى عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بجند من جنوده». 

وتابع البيان: «وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها الكامل لكافة قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي دائما تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين.. اللهم انصر فلسطين وشعبها والقدس الحبيب». 

 

انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية

في شهر أغسطس الماضي، أعلنت لجنة المستشارين المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، نتائج انتخابات مجلس إدارة النقابة، واسماء الـ 12 عضو الفائزين، وجاءت النتائج كالتالي:

 

. وبذلك يكون الفائزين على النحو التالي. 

1-حلمي عبدالباقي 1887 صوت



2-احمد محمد ابو المجد 1453 صوت 

3- محمد أبو اليزيد 1311 صوت

4- خالد بيومي 1244 صوت

5- أحمد العيسوي ابو مسلم 1200 صوت

6- نادية مصطفى 1185 صوت


7-منصور هندي 1169 صوت

8- د. محمد عبدالله 1135 صوت

9- محمد صبحي 1036 صوت

10- علاء سلامة. 1026 صوت

11- عاطف امام 978 صوت

12- علي الشريعي 857 صوت

 

تخفيض رسوم الترشح

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة لم تعقد اجتماعات يوم الأحد 28 مايو، بسبب متابعة الجلسة التي تم الحكم فيها لصالح النقيب مصطفى كامل، في الثلاث قضايا التي تم إصدار بيان بها.

وأضاف أنه لم يكن هناك جدول أعمال للنقابة، وتم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام.  

 

انتخابات نقابة الموسيقيين السابقة

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).

بيان نقابة المهن الموسيقية
بيان نقابة المهن الموسيقية
المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل غزة فلسطين

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