الصحة: رفع جاهزية المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية إستعدادا لتداعيات الأوضاع في غزة

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بعد انعقاد مجلس الأمن القومي المصري تهدف إلى التأكد من استعداد المنظومة الصحية المصرية للتعامل مع أي تداعيات تفرضها الأحداث في قطاع غزة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أن زيارة وزير الصحة تأتي بهدف التحقق من استعداد المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ قد تنشأ نتيجة الأحداث المستقبلية وأشار إلى أن الوزارة جاهزة للتعامل مع أي سيناريو محتمل يمكن أن ينشأ نتيجة الأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن وزير الصحة قام بزيارة نقطتي تمركز إسعاف في أبو طويلة ومعبر رفح البري في محافظة شمال سيناء، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المجاورة. وتم توفير كافة المستلزمات الضرورية من أدوية وأكياس دم تزامنًا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

وشدد على أن الوزير تفقد تفاصيل خطة الإخلاء إلى مستشفيات الإحالة من خلال سيارات الإسعاف، وتحقق من توافر القوى البشرية المدربة للتعامل مع مختلف الأعراض والإصابات.