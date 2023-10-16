سيارات متنقلة.. الصحة: 20 مليون امرأة استفادت من مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات عمل مبادرة الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال حسام عبد الغفار مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "الكشف المبكر عن أورام الثدي أحد المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في 2019".

وتابع حسام عبد الغفار :" عدد الزيارات على أماكن الفحص بالمبادرة أكثر من 42 مليون زيارة ".

وأكمل حسام عبد الغفار:" عدد السيدات المستفيدات من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 20 مليون امرأة".

وأكمل حسام عبد الغفار: "خلال الشهر المقبل سيتم توزيع سيارات للكشف عن سرطان الثدي في عدة أماكن بالجمهورية ".

ولفت حسام عبد الغفار :" وفي كل شهر سيتم الإعلان عن أماكن تمركز سيارات المبادرة، ويتم تقديم خدمات المبادرة من خلال الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات ".