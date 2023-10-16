يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

تعد الكوسة أحد أنواع الخضار التي يتم طبخها بطرق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، وهي مفيدة جدًا لصحة الجسم وعافيته، ويعود ذلك لغناه بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المضادة للأكسدة.

الكوسة غنية بالعديد من العناصر الغذائية، كما أنه يحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة، وهذا ما يمكن أن يفسر استخدامه في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، بما فيها نزلات البرد والآلام.





وفيما يلي نذكر فوائد الكوسا للجسم وفقا لموقع هيلثي:





فوائد الكوسا الغذائية

يزود الكوسا الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، فبالإضافة إلى احتوائه على الكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف الغذائية، تحتوي الكوسة أيضًا على عدد من الفيتامينات والمعادن، وأهمها: [1،2]

فيتامين A.

فيتامين C.

فيتامين B6.

فيتامين K.

المنغنيز.

البوتاسيوم.

كما أنه يحتوي على نسب قليلة من أنواع فيتامين B الأخرى وعدد من المعادن الأخرى، ومنها الفسفور، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والنحاس، وغيرها الكثير.





فوائد الكوسا الصحية

بالإضافة إلى فوائد الكوسا الغذائية، يمكن أن يساهم تناول الكوسا في الحفاظ على صحة ووظائف مختلف أعضاء الجسم ووقاية الجسم من الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة.

ويمكن أن تتضمن فوائد الكوسة الصحية ما يلي:

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تعد أولى فوائد الكوسا للمعدة والقولون مساهمته في تحسين عملية الهضم وتقليل الإصابة بالإمساك، وذلك لسببين رئيسيين، وهما:

احتوائه على نسبة جيدة من الماء، الذي يمكن أن يعمل على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء.

احتوائه على الألياف غير قابلة للذوبان، والتي تضيف حجمًا كبيرًا إلى البراز وتساعد الطعام على التحرك عبر الأمعاء بسهولة أكبر.

أيضًا، يحتوي الكوسا على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تغذية البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المفيدة لتغذية خلايا الأمعاء.

كما تتضمن فوائد الكوسا للقولون إمكانية التقليل من أعراض اضطرابات القولون، حيث يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة على التقليل من التهاب الأمعاء والأعراض المرافقة لمتلازمة القولون العصبي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.



الحفاظ على صحة القلب

بفضل غناه بالألياف الغذائية، يمكن أن تتضمن فوائد الكوسا أيضًا الحفاظ على صحة القلب، فالألياف الغذائية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك بفضل قدرتها في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ضمن حدودها الطبيعية.

فمثلًا، يساهم البكتين، وهو أحد أنواع الألياف القابلة للذوبان المتواجدة في الكوسا، في التقليل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم والذي ترتبط مستوياته المرتفعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.





أيضًا، من فوائد الكوسا أن تناوله بانتظام يمكن أن يساهم في التقليل من ارتفاع ضغط الدم، ويعود ذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، وهذا ما يمكن أن يساهم أيضًا في الحفاظ على صحة القلب والشرايين، فارتفاع ضغط الدم يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.





ويحتوي الكوسا على العديد من المركبات المضادة للأكسدة وأهمها مركبات الكاروتينات التي لها خصائص وقائية ضد أمراض القلب.





تقليل مستويات السكر في الدم

تتعدد فوائد الكوسا للسكري، فتناوله بانتظام يمكن أن يساهم في الحفاظ على مستويات السكر ضمن مستوياتها الطبيعية، وذلك للأسباب التالية:





يعتبر الكوسا من الأطعمة قليلة الكربوهيدرات، فالكوب الواحد من الكوسا المطبوخ (223 غرام) يحتوي فقط على 3 غرامات من الكربوهيدرات.

تساعد الألياف المتواجدة في الكوسا على استقرار نسبة السكر في الدم وتمنع ارتفاع مستوياته بشكل كبير بعد تناول وجبات الطعام، وذلك من خلال إبطاء امتصاص الجلوكوز من الأمعاء.

تساعد الألياف الموجودة في الكوسا أيضًا في زيادة حساسية الأنسولين.

تساهم الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكوسا في التحسين من تحمل الجلوكوز لدى المرضى المصابين بالسكري.

يساهم فيتامين B6 المتواجد في الكوسا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ولا تقتصر فوائد الكوسا للسكري على ذلك فقط، فمن الممكن أن تساهم الألياف الغذائية المتواجدة فيه في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الحفاظ على البصر

يعد الكوسا من الأطعمة التي ينصح بها للحفاظ على صحة العيون وتحسين البصر، وتعود هذه الفائدة من فوائد الكوسا لاحتوائه على ما يلي:



فيتامين C.

البيتا كاروتين.

اللوتين.

الزياكسانثين.

فيتامين A.

فجميعها تعد مركبات مضادة للأكسدة وهي مفيدة لتحسين البصر ووقاية العين من مختلف المشكلات الصحية، بما فيها الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.





الوقاية من السرطان

يحتوي الكوسا على العديد من المركبات المضادة للأكسدة التي تساهم في تقليل أضرار الجذور الحرة على مختلف أنواع خلايا الجسم، وبالتالي فمن الممكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات، ومنها:

سرطان الثدي.

سرطان الرئة.

سرطان الفم.

سرطان البلعوم.

سرطان المريء.

سرطان المعدة.

كما يمكن أن يساهم الكوسا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم على وجه الخصوص بفضل احتوائه على نسبة جيدة من الألياف الغذائية.

فوائد الكوسة للبشرة

يمكن أن يساهم تناول الكوسا في الحفاظ على صحة البشرة والتقليل من علامات تقدم سن البشرة. أيضًا، من فوائد الكوسا للبشرة أنتناوله يمكن أن يساهم في زيادة رطوبة البشرة والتقليل من جفافها والتهابها.

وتعود فوائد الكوسا للبشرة بشكل أساسي لاحتوائه على فيتامين C المسؤول عن إنتاج الكولاجين والذي يساهم حماية خلايا البشرة من الجذور الحرة والتلف الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية. كما يحتوي الكوسا على مكونات أخرى مفيدة للبشرة، بما فيها البيتاكاروتين، واللوتين، والزياكسانثين.

فوائد الكوسا للرجيم

يساعد تناول الكوسا على زيادة الشعور بالشبع وتخفيف الوزن، وذلك لاحتوائها على نسبة جيدة من الماء والألياف الغذائية. كما أن من فوائد الكوسة للرجيم أنه:

يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، فالكوب الواحد من الكوسا المطبوخ (223 غرام) يحتوي فقط على 17 سعرة حرارية.

يعد من الخضار قليلة الدهون.

يعد من الخضار غير النشوية.

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فوائد الكوسا للرجال

بالإضافة إلى ما ذكر سابقًا من فوائد الكوسا، يمكن أن تتضمن فوائد الكوسا للرجال على وجه الخصوص الحفاظ على صحة غدة البروستاتا والمساهمة في تخفيف خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الذي يسبب عادة العديد من المشكلات في المسالك البولية والحياة الجنسية لدى الرجال.

أيضًا، يمكن أن يساهم في التقليل من سرطان البروستاتا، وذلك لاحتوائه على فيتامين C، والبيتا كاروتين، وغيرها من المركبات النباتية.





فوائد الكوسا للنساء

أما حول فوائد الكوسا للنساء على وجه الخصوص، فمن الممكن أن يساهم تناوله في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض وتقليل أعراض الدورة الشهرية، ويعود ذلك لاحتوائه على فيتامين B6. لكن، لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات حول ذلك.

أيضًا، يمكن أن يساهم احتواء الكوسا على فيتامين B6 في جعل من فوائده المحتملة للحامل مساعدته على التقليل من غثيان الصباح خلال المراحل المبكرة من الحمل.

كما أن من فوائد الكوسا للحامل غناه بحمض الفوليك الذي يقلل من خطر حدوث عيوب خلقية لدى الجنين، بما فيها عيوب الأنبوب العصبي وانعدام الدماغ. كما يحتوي الكوسا على المغنيسيوم الذي يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل أو الولادة المبكرة.





فوائد الكوسة الأخرى

يمكن أن تتضمن فوائد الكوسا للجسم أيضًا ما يلي:

دعم صحة العظام، وذلك لاحتوائه على فيتامين K، والمغنيسيوم، والبيتا كاروتين، والمركبات المضادة للأكسدة.

دعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لاحتواء الكوسا على نسبة جيدة من فيتامين C.

الحفاظ على صحة الغدة الدرقية وبقاء مستويات هرموناتها ضمن الحدود الطبيعية، وذلك لاحتواء الكوسا على المنغنيز.

تحسين صحة ووظائف الدماغ، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك.

التقليل من نوبات الربو، وذلك لاحتوائه على فيتامين C.

تحفيز نمو الشعر، فالكوسا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، بما فيها الزنك وفيتامين C.