خبير علاقات دولية: مصر تتحرك في جميع الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تتحرك في جميع الإتجاهات من أجل احياء القضية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "٩٠ دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، إن مصر تسعى لإقامة قمة دولية اقليمية من أجل خدمة مصالح القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تلك القمة ستعمل على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن التحرك المصري الأن قائم مع الشركاء الدوليين، للعمل على وضع حلول خاصة ان قطاع غزة تعرض ل ٧ اعتداءات قوية منذ عام 2014, ومصر كان لها دور في وقف اعتداءات إسرائيل.

