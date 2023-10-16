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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معنا أو ضدنا.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين بسبب طوفان الأقصي

صدى البلد

أفادت تقارير أن شبكة (أم أس أن بي س) الأمريكية  أوقفت عمل ثلاثة مذيعين مسلمين وسط الصراع بين حماس وإسرائيل. 

ووفقا لما نشره موقع بيزنيس ستندر أن الشبكة الإخبارية الأمريكية أوقفت برامج ثلاثة مذيعين مسلمين وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد مصدران أن مهدي حسن وأيمن محيي الدين وعلي فلشي تم إخراجهم بهدوء من منصبهم كمذيعيين منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل. 

وفقًا لما ذكره موقع سيمافور، لم تبث الشبكة الإخبارية الأمريكية ذات الميول اليسارية حلقة مقررة ليلة الخميس من برنامج "عرض المهدي حسن"، ألغت موعد للمذيع محيي الدين لتقديم برنامج جوي ريد يومي الخميس والجمعة.

وفقًا للتقارير، تم الكشف أيضًا عن استبدال المذيع الثالث علي فلشي بمذيع آخر في عروضه القادمة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف موقع سيمافور أن شبكة (أم أس أن بي س) عارضت بشدة أي فكرة مفادها أنه تم تهميش حسن أو محيي الدين بأي شكل من الأشكال. لكن مصدرين شاركا بشكل مباشر في القرار داخل شبكة( أم أس أن بي س) أكدا التعليق.

قال أحد المصادر: "هناك الكثير من الغموض بشأن ما سيحدث بعد ذلك". وأضاف: "لكن المزاج العام يشبه إلى حد كبير ما حدث بعد 11 سبتمبر، حيث إنك إما معنا أو ضدنا". 

أضاف: "للأسف، تجاوز هذا الآن وجهات النظر السياسية واستهدف مرتكزات دين معين". 

شبكة أم أس أن بي س حماس أمريكا وإسرائيل مسلمين

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