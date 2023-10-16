تنسيقية شباب الأحزاب: مصر لن تسمح بتهجير الأشقاء في قطاع غزة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عملية طوفان الأقصى التي حدثت من المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي، كانت ردًا على ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال في قطاع غزة يعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.



وتابع "درويش"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن القضية الفلسطينية ملف لن يغلق إلا بإيجاد دولة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بإنهاء القضية الفلسطينية من خلال تهجير الأشقاء في قطاع غزة.



ولفت إلى أن ما يحدث من قمع في الحريات وفض المظاهرات الداعمة لفلسطين، وعدم السماح لنشر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني دليل على أن الديمقراطية الغربية على المحك، مشيرًا إلى أن رفع علم حكومة الاحتلال في الاتحاد الأوربي موقف كاشف جدًا على ازدواجية الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية.