عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلغي مباراة السويد وبلجيكا بعد إطلاق النار في بروكسل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان عاجل له منذ قليل، إيقاف مباراة السويد وبلجيكا بعد حادثة إطلاق النار في بروكسل، والذي أسفر عن مقتل شخصين سويديي الجنسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له إن بروكسل "تعرضت لهجوم إرهابي مرة أخرى"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هجوم بروكسل "دنيء" وموحدون بمواجهة الإرهاب.

ومنذ قليل، أعلنت السلطات البلجيكية رفع مستوى الإنذار للدرجة القصوى على خلفية حادث إطلاق النار.

وقالت صحيفة "هيت لاتست نيوز" إنه من المرجح أن يكون القتيلان من مشجعي كرة القدم إذ تستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

بلجيكا ترفع مستوى الإنذار للدرجة القصوى بعد إطلاق نار في بروكسل | فيديو

مصرع شخصين إثر حادث إطلاق نار في بروكسل

وقال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، تقوم النيابة الفدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.

 

الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السويد بلجيكا بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

موضوعات متعلقة

بلجيكا ترفع مستوى الإنذار للدرجة القصوى بعد إطلاق نار في بروكسل | فيديو

مصرع شخصين إثر حادث إطلاق نار في بروكسل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من رويترز بعد مقتل مصورها في لبنان عصام عبد الله على يد الاحتلال

إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم بالمغرب

تعليق ناري من رضا عبدالعال على أداء منتخب مصر أمام الجزائر

قاد حروب العراق وأفغانستان..جنرال أمريكي يحذر إسرائيل

أول رد فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر مع الجزائر

قائد حقيقي | تعليق ميدو على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ