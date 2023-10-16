بلجيكا ترفع مستوى الإنذار للدرجة القصوى بعد إطلاق نار في بروكسل | فيديو

أعلنت السلطات البلجيكية، مساء اليوم الاثنين، رفع مستوى الإنذار للدرجة القصوى على خلفية حادث إطلاق النار في العاصمة بروكسل، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت الشرطة البلجيكية إن حادث إطلاق النار نفذه مواطنون سويديون.

وقالت صحيفة "هيت لاتست نيوز" إنه من المرجح أن يكون القتيلان من مشجعي كرة القدم إذ تستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

وقال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، تقوم النيابة الفدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.