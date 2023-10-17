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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: كلية التكنولوجيا جامعة حلوان: الندوات الطلابية تساهم في تنمية المهارات.. وهذه طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: الندوات الطلابية تساهم في اكساب الخبرات وتنمية المهارات

 

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة لتعريف الطلاب بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر في الندوة الدكتور حسام بهنسي الاستاذ المساعد  بقسم تكنولوجيا الانتاج، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.  

 

بالخطوات.. طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، ان الكتب الإلكترونية لمقررات المستويات الثالث والخامس والسابع للعام الجامعي 2023/2024 متاحة الآن على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب (ASU2Learn).

تأهل 9 فرق مصرية .. انطلاق نهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء في دبي غدا

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا ، وذلك التعاون مع IEEE TEM، وهو بشراكة استراتيجية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعية اتصال وشركة دلتا سكوير لإدارة وتنفيذ مشروعات الابتكار وريادة الأعمال اليوم عن تأهل الفائزين في الدورة الخامسة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023 بمصر.

مركز دراسات التراث العلمي تختتم ورشة التدريب " التزييف والتزوير في المخطوط العربي" .. اليوم

أعلن مركز دراسات التراث العلمي بمشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة، عن ورشة تدريبية بعنوان: "التزييف والتزوير في المخطوط العربي"، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، في مقر كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدرج 7.   

جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الأول للعلوم

تنظم  اليوم كلية العلوم جامعة حلوان المؤتمر الدولى الأول للعلوم "العلوم والاستدامة" فى تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2023 ، بمجمع الفنون والثقافة.

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