علينا الاستعداد للمخطط الصهيوني| حسين هريدي يكشف خطط توطين اللاجئين في سيناء.. ويؤكد: مصر لا تعطي ظهرها للفلسطينيين

حل السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضيفا على الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وتحدث عن خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، مؤكدا أن مصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حسين هريدي: الإخوان كانوا فرصة لأمريكا وإسرائيل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الإخوان المسلمين لم يكن لديهم أي مانع في توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وكانت فرصة لإسرائيل والدول الغربية بتنفيذ خطة إيجو آيلاند.



السفير حسين هريدي: مصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين.. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر يجب أن تكون مستعدة لكل سيناريو، ويجب أن تكون جاهزة بحلول، فمصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين.



حسين هريدي: الإخوان الإرهابية ليست جماعة وطنية.. ولا تعترف بالوطن ولا بحدوده

استكمل السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق شهادته بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، وشهادته عن استهداف سيناء في مشروع "جيورا آيلاند".



السفير حسين هريدي: إسرائيل في حاجة دائمة إلى عدو حتى تستمر.. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأهداف التي أعلنتها إسرائيل عن عملياتها في غزة وراءها أهداف غير معلنة، وهي أن تكون لها اليد العليا في المنطقة على كل الدول المحيطة والدول العربية، وأمريكا تساعدها في ذلك.



حسين هريدي: أهم ملامح الربيع العربي تدمير الجيوش واستبدال الأنظمة.. فيديو

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الإخوان المسلمين كانت تسعي خلالل عام حكمهم الأسود إلى تنفيذ المخطط الشيطاني وتشكيل أهل غزة في سيناء.



هريدي: مصر لا تعطي ظهرها للفلسطينيين.. وعلينا الاستعداد للمخطط الصهيوني

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المخطط الصهيوني يعمل علي تفريغ غزة والضفة الغربية من سكانها الأصليين.



السفير حسين هريدي: الخطاب الدبلوماسي المصري يعبر عن مسئوليتنا وهويتنا القومية| فيديو

قيم السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الخطاب الدبلوماسي في الأزمة الراهنة منذ بدايتها.



مساعد وزير الخارجية الأسبق: معاهدة السلام لم تنه أطماع إسرائيل في سيناء

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الموقف العربي في التعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.



حسين هريدي: إسرائيل تريد إلغاء دور مصر القومي والعربي.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حجم التفاعل العربي مع الصرع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير ل يتناسب مع ما يتم تدبيره للمنطقة، مؤكدًا أنه عندما يتم الإعلان في إسرائيل بمباركة أمريكية أن هذا ردع إقليمي فإنه يضم الجميع.