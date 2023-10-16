حسين هريدي: الإخوان الإرهابية ليست جماعة وطنية.. ولا تعترف بالوطن ولا بحدوده

استكمل السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق شهادته بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، وشهادته عن استهداف سيناء في مشروع "جيورا آيلاند".

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الأحد: "لرئيس جمال عبدالناصر والسادات وحسني مبارك والرئيس السيسي، خرجوا ويمثلون القوات المسلحة وهي أحد مدارس الحركة الوطنية المصرية وبالنسبة للإخوان المسلمين ليست حركة أو جماعة وطنية وهم لا يعترفون بالوطن ولا حدوده، ويتحدثون عن مشروع القرن، في فترة حكم محمد مرسي أنه لا توجد حدود بين الأمصار الإسلامية".

وأضاف: "وقطاع غزة تحت حكم حماس وحماس جزء من الإخوان المسلمين، ومصر بالنسبة لهم ولاية من الأمصار الاسلامية، وبذلك هم كيان واحد، ولهذا السبب كان هناك فترة ترفع في المنطقة الشرقية من سيناء تشبه أعلام داعش وقالوا إنها إمارة اسلامية في هذه المنطقة، وكان جزء من المخطط".



