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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير حسين هريدي: مصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين.. فيديو

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر يجب أن تكون مستعدة لكل سيناريو، ويجب أن تكون جاهزة بحلول، فمصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين.

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السفير حسين هريدي يكشف فكرة الوطن البديل في المفهوم الإسرائيلي|فيديو

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السفير حسين هريدي: سيناء لم ولن تخرج من الحسابات الإسرائيلية

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "الشاهد" عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا دخل غزة سيرتكب فظائع لم نشهدها من قبل، من القتل والتدمير.

 

وأضاف أن مصر ملتزمة بحدود 1906 مع فلسطين، وسعدت بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن دعوة إسرائيل لسكان غزة بترك بيوتهم، وهو بيان يعبر عن هويتنا القومية، وكذلك تصريحات الرئيس السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية.

السفير حسين هريدي

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