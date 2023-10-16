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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير حسين هريدي يكشف فكرة الوطن البديل في المفهوم الإسرائيلي|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،إن فكرة الوطن البديل في المفهوم الإسرائيلي هو أن الفلسطيين في الضفة الغربية يتوجهون للأردن، مشيرًا إلى أن الأردن لا تختلف كثيرًا عن الضفة الغربية وكانت تحكمها قبل 1967، وهذه فكرة شارون.

وأضاف "حسين هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليهود المتعصبين يطلقون على الضفة الغربية يهودا وسماريا موضحًا أن الرئيس السادات وقت المفاوضات كان يقول الضفة الغربية وكانوا يقولون يهودا وسماريا.

وتابع، أن موقع غزة في مشروع الوطن البديل أن تكون مسئولية مصر، وشارون هو نفسه صاحب فكرة انسحاب إسرائيل من غزة في 2005، في إطار الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي بعيد الامد في كيفية اخضاع الضفة الغربية بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية.

 

وأشار حسين هريدي إلى أنه منذ طرح مبادرة القرن نعيش تنفيذ هذه الاستراتجية بمراحل مختلفة وما يحدث في غزة مرتبط بطريقة أو بأخرى بهذه الاستراتيجية ان تكون مصر في المستقل المسئولة عن إدراة قطاع غزة.

وأكد حسين هريدي أن الاستراتيجيةالإسرائيلية تقوم على أخذ 720 كيلو متر من سيناء من حدودنا من رفح الفلسطينية حتى مدينة العريش ومقابل ذلك يتم مبادلة مصر أراضي في النقب واسرائيل تسمح بوجود ممر بري بين مصر والعقبة وهذه هي الفكرة وطرحت في ذلك الوقت ومصر رفضتها شكلا وموضوعا.

حسين هريدى الشاهد الوطن البديل المفهوم الإسرائيلي شارون

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