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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معندوش قلب.. شخص يتعدى على كلب بالضرب حتى الموت بالهرم

كلب
كلب

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن ادعاء (إحدى السيدات) بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب ضال" باستخدام "عصا" وقتله ومحاولة التعدي عليها عقب قيامها بتصويره بمنطقة الهرم بالجيزة .

 بالفحص تبين أن الشاكية تقوم بجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقديم الطعام لهم أمام العقار سكنها مما آثار حفيظة الأهالي "من بينهم المشكو فى حقه" لقيام تلك الكلاب بمهاجمة ذويهم مما دعاهم للتعدي بعصا على أحدهم وقتله .

كما تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من الشاكية ضد المشكو في حقه لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب وذلك إثر توجيهها اللوم له لقيامه بالتعدي على أحد الكلاب الضالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التعدى على كلب الضرب حتى الموت النيابة العامة تعدي علي كلب كلاب الضالة

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