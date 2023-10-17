وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الدنماركي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره من مملكة الدنمارك، لارس لوك راسموسن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا، والذي سينطلق اليوم الثلاثاء، في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، مساء الإثنين، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لوزير الخارجية الدنماركي، الذي وصل إلى الجزائر للمشاركة في النسخة العشرين من هذا الاجتماع الوزاري.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الوزيران علاقات التعاون بين البلدين وسبل مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيزها، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

كما تطرقا إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لا سيما قضايا السلم والأمن في إفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الخطيرة والمأساوية التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، وسبل وقف العدوان وإحياء مسار السلام؛ لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الدنماركي، على الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة بلاده لمنع تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف.