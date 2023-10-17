عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. "حماس" تعلن رسميا عن عدد الأسرى لديها

صدى البلد

كشفت حركة حماس لأول مرة منذ بدء عمليتها وبعد تكهنات وتضارب كبير في الأرقام رسميًا عن عدد الأسرى المحتجزين من الاحتلال 

 

وقالت على لسان الناطق باسم جناحها العسكري “أبو عبيدة” إن هناك بين 200 إلى 250 أسيرا إسرائيليا في غزة.

وأشار “أبو عبيدة” خلال تقرير عرضته فضائية العربية، إلى أن مقتل عدد من الأسرى في القصف الإسرائيلي، :"22 أسيرًا إسرائيليًا قتلوا خلال قصف الجيش الإسرائيلي على غزة. وأخر من قتل منهم كان الفنان الإسرائيلي غاي أوليفر"

وقال أيضًا إن التلويح بالاجتياح البري لا يرهب “حماس” وإن الأخيرة جاهزة للتعامل مع أي قوة تدخل غزة محذرًا من أن أي مقاتل في الجيش الإسرائيلي يحمل جنسية أخرى سيتم التعامل معه كعدو مباشر.

وأضاف “أبو عبيدة”: “العدو عمد إلى عدوان همجي وحشي على شعبنا بدلًا من مواجهة المقاتلين في الميدان، ونقول له إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا”

وعلى صعيد الأسرى الأجانب أكد الناطق باسم “كتائب القسام” لم يتحقق مقاتلوها من هوياتهم على أرض المعركة وأن “حماس” تعتبرهم ضيوفًا لديها، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق سراج جميع الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية.

 

حماس حركة حماس أبو عبيدة غزة توك شوصدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

8 درجات تراجعا خلال الليل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

انخفاض يوميا| القائمة الكاملة لأسعار السلع الغذائية.. وأماكن بيعها بكل المحافظات

الأهلي يصارع الزمالك على ضم نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

دعاء الرسول عند الضيق مستجاب.. ردده يوميا يفرج همك وكربك

ترشيحاتنا

حاول الاعتداء عليّ.. اعترافات ربة منزل شرعت في التخلص من شقيق زوجها

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

شرب ماءً على جثثهم.. المتهم بالتخلص من شقيقه ووالدته بالهرم أمام القضاء

بعد محادثات لثماني ساعات.. بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن مساعدات غزة

اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لدعم سكان غزة

أفضل آيفون فى العالم.. سعر Iphone 15 Pro فى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ