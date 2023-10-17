لأول مرة.. "حماس" تعلن رسميا عن عدد الأسرى لديها

كشفت حركة حماس لأول مرة منذ بدء عمليتها وبعد تكهنات وتضارب كبير في الأرقام رسميًا عن عدد الأسرى المحتجزين من الاحتلال

وقالت على لسان الناطق باسم جناحها العسكري “أبو عبيدة” إن هناك بين 200 إلى 250 أسيرا إسرائيليا في غزة.



وأشار “أبو عبيدة” خلال تقرير عرضته فضائية العربية، إلى أن مقتل عدد من الأسرى في القصف الإسرائيلي، :"22 أسيرًا إسرائيليًا قتلوا خلال قصف الجيش الإسرائيلي على غزة. وأخر من قتل منهم كان الفنان الإسرائيلي غاي أوليفر"



وقال أيضًا إن التلويح بالاجتياح البري لا يرهب “حماس” وإن الأخيرة جاهزة للتعامل مع أي قوة تدخل غزة محذرًا من أن أي مقاتل في الجيش الإسرائيلي يحمل جنسية أخرى سيتم التعامل معه كعدو مباشر.



وأضاف “أبو عبيدة”: “العدو عمد إلى عدوان همجي وحشي على شعبنا بدلًا من مواجهة المقاتلين في الميدان، ونقول له إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا”



وعلى صعيد الأسرى الأجانب أكد الناطق باسم “كتائب القسام” لم يتحقق مقاتلوها من هوياتهم على أرض المعركة وأن “حماس” تعتبرهم ضيوفًا لديها، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق سراج جميع الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية.