رهينة فرنسية إسرائيلية لدى حماس: تعرضت لإصابة في ذراعي وقدموا لي الرعاية

نشرت حركة حماس، مساء الإثنين، شريط فيديو يظهر شابة فرنسية إسرائيلية محتجزة كرهينة في قطاع غزة.

وفي الفيديو تقول ميا سكيم، 21 عاما، إنها تعرضت لإصابة في ذراعها وتم إحضارها إلى غزة.

وقال ممثل عن عائلة شيم لشبكة CNN إنهم وافقوا على نشر الفيديو وبثه.

وهذا هو أول فيديو تنشره حماس لأي من الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تعتقد أن 199 شخصا محتجزون في غزة، بينما قال ممثل لحركة حماس يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 200-250 أسيرًا محتجزون في جميع أنحاء القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أبلغ عائلة سكيم باختطافها الأسبوع الماضي، وهو على اتصال بهم في الوقت الحالي.

وأضافوا أنهم يستخدمون 'كافة الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة المختطفين'، وأن 'حماس تحاول تقديم نفسها كمنظمة إنسانية بينما تعمل كمنظمة إرهابية بشعة مسؤولة عن قتل واختطاف الرضع والنساء والأطفال والمدنيين'. كبير.'

وكان ممثل كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قال في وقت سابق إن الحركة 'ملتزمة' بحماية الرهائن وأنها ستطلق سراح الرهائن الذين يحملون جنسية أجنبية عندما 'تأتي الفرصة على الأرض'.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس ما زالت تحتجز 155 أسيرا؛ بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل، فيما تتواصل جهود السلطات في حكومة بنيامين نتنياهو، على عدة جبهات؛ لإطلاق سراح الأسرى.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ، اليوم الأحد، إن القوات تعمل على إعادة الأسرى 'فورا' ومن دون 'شروط'.

وأضاف هرتسوغ في مقابلة مع “وولف بليتزر” على قناة “سي إن إن”: “إننا نبذل قصارى جهدنا، بالطبع، لتحديد مصيرهم الدقيق، من خلال مصادر مختلفة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة لا لبس فيها، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى”.

وقال هرتسوغ إن الوضع “معقد” لأن حماس “لا تلتزم بأي قواعد للقانون الإنساني الدولي بأي شكل من الأشكال”. منذ سنوات، يحتجزون جنودًا وجثثًا ومواطنين إسرائيليين من جولات سابقة، ولا يخبرون حتى بأي معلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم وكيف يشعرون”.



وتابع إن هناك 'جهدا دوليا كبيرا' لإعادة الأسرى، وشكر الولايات المتحدة على وجه الخصوص على دعمها.

واستطرد الرئيس الإسرائيلي إن بعض الأسرى يحتاجون إلى أدوية وعلاجات خاصة، ووصف الوضع فيما يتعلق بصحتهم بأنه 'هش للغاية'.

وظهرت الأسيرة الإسرائيلية مايا شام في شريط فيديو نشرته حركة حماس مساء الاثنين، ووتحدثت عن وضعها هي والأسرى الآخرين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ونشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر الأسيرة الإسرائيلية التي تبلغ من العمر 21 عاما في قطاع غزة.

قالت مايا في الفيديو: "أنا مايا شام، عمري 21 سنة من شوهام، حاليا أنا في غزة، رجعت في وقت مبكر من صباح يوم السبت من حفلة في منطقة سديروت".

أصبت بجروح خطيرة في اليد، وبعدها أحضروني إلى غزة، وأخذوني إلى المستشفى هناك وتعالجت لمدة ثلاث ساعات.

تابعت :"لقد اعتنوا بي وقدموا لي الدواء أنا فقط أطلب منكم إعادتي إلى المنزل في أقرب وقت قدر الإمكان لعائلتي ووالديّ وإخوتي. أرجوكم أخرجوني من هنا في أسرع وقت ممكن".

