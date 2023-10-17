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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوقف أعمال بناء مخالف بأحد العمارات بمنطقة بالفلل في بنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية و تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة حيث تم ايقاف أعمال بناء مُخالف  بأحد العمارات بالدور الخامس علوي  والسادس والسابع على مساحة ٢٨٠مترمربع علما بانه صادر له رخصه بخمس ادوار ،  بمنطقة الهابيتات بالفلل بمدينه بنها ، وعلى الفور أصدر تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة. 
وشددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.

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