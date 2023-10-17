وليد توفيق وتقلا شمعون أول الحاضرين لوقفة تضامن الفنانين مع فلسطين بلبنان

حرص الفنان وليد توفيق على حضور الوقفة التضامنية التى دعت لها النقابات الفنية فى دولة لبنان ، للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وحرص المنتج صادق الصباح وتقلا شمعون على حضور الوقفة التضامنية ، ومن المقرر ان يشارك عدد أخر من الفنانين .

صادق الصباح - وليد توفيق

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي بيانا صحفيا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني .

وجاء البيان على النحو التالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ، وندعو الى وقفة تضامنية ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة ، يوم الثلاثاء 17/10/2023 الساعه الثامنة مساء بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة.

وكانت قد استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية .

وقالت وزارة الثقافة فى منشور لها عبر موقع فيسبوك : وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها.