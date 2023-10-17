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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد توفيق وتقلا شمعون أول الحاضرين لوقفة تضامن الفنانين مع فلسطين بلبنان

وليد توفيق
وليد توفيق

حرص الفنان وليد توفيق على حضور الوقفة التضامنية التى دعت لها النقابات الفنية فى دولة لبنان ، للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وحرص المنتج صادق الصباح وتقلا شمعون على حضور الوقفة التضامنية ، ومن المقرر ان يشارك عدد أخر من الفنانين .

صادق الصباح - وليد توفيق 

أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

أنباء عن إعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة.. تفاصيل

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي بيانا صحفيا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني .
وجاء البيان على النحو التالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية  العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ، وندعو الى وقفة تضامنية  ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة  ، يوم الثلاثاء 17/10/2023  الساعه الثامنة مساء بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة.

وكانت قد استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات  الاحتلال الإسرائيلية .

وقالت وزارة الثقافة فى منشور لها عبر موقع فيسبوك :  وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها.

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