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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثالث.. استمرار توافد طلاب جامعة سوهاج على حملة التبرع بالدم لصالح فلسطين

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إنه لليوم الثالث علي التوالي يستمر توافد الطلاب للتبرع بالدم لصالح الاشقاء الفلسطنيين بمقري الجامعة القديم والجديد، مضيفاً آن هذه الحملة الإنسانية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاءت الحملة للتأكيد على دعم المصريين لأبناء الشعب الفلسطيني والوقوف جانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد الآلاف منهم.

وقال "النعماني" إن الطلاب أعربوا عن سعادتهم  للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين.

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جامعة سوهاج

وذلك من أجل إنقاذ حياتهم ومساعدة الضحايا وأسرهم، مضيفاً ان الحملة تقام بمشاركة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

ومن ناحيته، أوضح الفريق الطبي، بالحملة، أنه يتم الكشف على المتبرع، وتقييم صورة الدم ونسبة الهيموجلوبين، قبل التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن كيس الدم، ممكن يتم فصله بلازما ويفيد أكثر من مريض.

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