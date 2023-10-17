منعت نشر أعمالها.. هبة عبد الغني تدعم الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى

كشفت الفنانة هبة عبد الغني، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مما دفعها لتأجيل الإعلان عن كل مشاريعها الفنية خلال الفترة الحالية.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، فيديو من احد مواقع التصوير تكشف فيه سر عدم إعلانها عن أخبارها الفنية، نظرا لما يمر به أهالينا في فلسطين، هذا إلي جانب دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال نشرها جميع الحسابات التي يتم من خلالها التبرع لأهلينا في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري أو مؤسسة حياة كريمة.

الفنانة هبة عبد الغني

قالت هبة عبد الغني، إنها بدلا من أن تنشر كواليس تصويرها وأخبارها الفنية عبر كل حساباتها علي السوشيال ميديا ستنشر عليها آخر التطورات والمستجدات فيما يخص الوضع في فلسطين المحتلة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنية هبة عبد الغني، مسلسل"جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.