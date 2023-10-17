عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعبة القط والفأر.. محللون: الهجوم البري للاحتلال سيكون فوضى كاملة وحرب إبادة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

من المتوقع على نطاق واسع أن تشن إسرائيل هجوماً برياً كبيراً على غزة في الأيام المقبلة، سعياً إلى ”تدمير” حركة حماس الفلسطينية بعد هجوم منسق على بلدات حدودية جنوب إسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

رداً على الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، طالبت  إسرائيل 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال غزة على الإخلاء  قبل غزو بري كبير. ووصفت الأمم المتحدة أمر الإخلاء بأنه ” مستحيل ” دون ”عواقب إنسانية مدمرة.


وصف فرانسيس جالجانو، الأستاذ في قسم الجغرافيا  بجامعة فيلانوفا في بنسلفانيا، غزة بأنها منطقة ساحلية مسطحة مليئة بالأنفاق”، ومماثلة في الحجم لمدينة فيلادلفيا.

ومن وجهة نظره، فإن التوغل البري الإسرائيلي الوشيك ”سيكون بمثابة فوضى كاملة”.
وحذر من أن الهجوم البري من جانب الجيش الإسرائيلي سيكون بمثابة ”لعبة القط والفأر” شديدة الخطورة و حرب مدن.


وزعم يعقوب عميدرور، وهو لواء متقاعد أنه: ”بعد العملية، لن يكون لحماس وجود كمنظمة في قطاع غزة، وسنقتل أكبر عدد ممكن من أعضائها، وسندمر كل منشأة تابعة للمنظمة”.

وقال الجنرال الصهيوني عميدرور : ”علينا أن ندمر حماس وأن نحرر الأسرى".

 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 200 شخص من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح  اليوم القوافل  الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة ١٠٦  قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

7 أكتوبر 200 شخصا إبادة استشهاد ٢٤ ساعة الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الفصائل الفلسطيني الفصائل الفلسطينية حركة حماس الفلسطينية حرب إبادة شديدة الخطورة فصائل الفلسطينية لعبة القط والفأر نسا مليون شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

مسئول فلسطيني: مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

موضوعات متعلقة

صحف الكويت: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته..وإسرائيل ألقت «ربع قنبلة نووية» على غزة

94.20 دولار.. ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

ترامب يتعهد بعقابهم: الفلسطينيون ممنوعون من دخول أمريكا

أهم جامعات العالم تفضح إدارة بايدن.. أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

حماس: غزة في أزمة إنسانية لا مثيل لها والاحتلال يقوم بتطهير عرقي

الجارديان: السيسي أبرز قادة العرب بسبب موقفه الحازم من الحرب على غزة

لماذا فشل مجلس الأمن في إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية؟

حماس: الحركة تحتجز حوالي 200 أسير إسرائيلي

ترشيحاتنا

محمد النني يعتزل كرة القدم نهائيا في هذا الموعد.. كواليس مثيرة

رضا عبد العال يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

لعبة القط والفأر.. محللون: الهجوم البري للاحتلال سيكون فوضى كاملة وحرب إبادة

بيجبرني أركع له وبياخد حقه بالقوة.. مأساة حسناء الشرقية مع عنف زوجها.. مستندات

استئصال الورم السرطاني.. تحذير خطير من الحرس الثوري لإسرائيل من صدمة أخرى

قرار حكومي.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

ألفاظ خارجة دفعت للهجوم عليهم.. فنانون فى مرمى النيران بسبب لايفات التيك توك

شاهد..ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهير عضه ثعبان أثناء بث مباشر في الهند

أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

فيديو

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

75 جنيها انخفاضا في عيار 21.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

أوردر الفجر.. دليفري يكشف قصة مقاطعة ماكدونالدز| فيديو جراف

مسكته من شعره.. فنانة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الشارع /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ