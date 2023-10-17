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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لبنان..مصير سار لصغير سقط من الطابق الثالث بعد طلب من والده

لبنان..مصير سار لطفل
لبنان..مصير سار لطفل سقط من الطابق الثالث بعد طلب من والده

في حادثة صادمة من نوعها شغلت المجمتع اللبناني، سقط طفل من الطابق الثالث أثناء استجابته لطلب من والده في مدينة عبرا شرق صيدا، جنوب لبنان. 


نسيت عائلة الطفل مفتاح المنزل الواقع ضمن عمارة بها مجموعة من الطوابق والشقق السكنية المتعددة، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية. 

مصير الطفل


في سبيل حل الأزمة، خاطر الأب بحياة ابنه وانزله بحبل من سطح المبني الذي يعيش فيه رغبة منه في الوصول إلى شرفة شقتهم. 


انقطع الحبل بالطفل فسقط من علو 3 طبقات مستقراً على سيارة كانت متوقفة حيث تم نقله إلى حد مستشفيات صيدا للمعالجة، ووصفت حالته بشبه المستقرة.

وبينما أثارت الحادثة موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب البعض بمحاكمة الأب بسبب مخاطرته بحياة ابنه. 
 

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