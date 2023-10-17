برنامج الأغذية العالمي: مخزون الطعام في متاجر غزة يكفي 5 أيام

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل يفيد بإعلان برنامج الأغذية العالمي، أن مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي 4 أو 5 أيام.

وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع اليوم، الثلاثاء، أن ما يزيد على 70 ‎%‎ من‎ شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وأوضح القانوع في بيان رسمي أن الاحتلال المجرم يواصل حرب الإبادة الجماعية على حساب المدنيين.

وشدد:" إن الخطر الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة هو ذات الخطر والظروف التي يعيشها أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة وليسوا بمنأى عن قصفه".