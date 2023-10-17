للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أفضل حل لفراغات الذقن..



- عصير الليمون ومسحوق القرفة: يساعد خليط عصير الليمون ومسحوق القرفة على تعزيز نمو شعر الذقن، وملء الفراغات، ويحضر من خلال:-

المكوّنات: ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج. ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

طريقة التحضير: يُمزج عصير الليمون مع مسحوق القرفة جيداً. يوضع المزيج على بشرة الوجه. يترك المزيج على البشرة لمدّة من 25 إلى 30 دقيقة. يًغسل جلد الوجه بالماء البارد، ومنظف مناسب. يجفف الجلد، ويًرطب. يكرر العلاج مرتين في اليوم.

- زيت الروزماري وزيت جوز الهند يعمل مزيج زيت الروزماري وزيت جوز الهند على تعزيز نمو شعر الذقن، ويُحضّر من خلال:

المكوّنات: جزء واحد من زيت الروزماري. عشرة أجزاء من زيت جوز الهند الخام. بعض من القطن النظيف.

طريقة التحضير: يُمزج زيت الروزماري مع زيت جوز الهند بشكل جيد. يُوضع المزيج على البشرة باستخدام القطن. يُترك المزيج على البشرة لمدّة من 15 إلى 20 دقيقة. يُغسل الجلد بالماء البارد. يُكرر العلاج مرتين يومياً.

- زيت أملا وأوراق الخردل يساعد زيت أملا وورق الخردل على تعزيز نمو شعر الذقن، ويُحضّر من خلال:

المكوّنات: ربع كوب من زيت أملا. ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق الخردل.

طريقة التحضير: يُخلط زيت أملا مع أورق الخردل المطحونة بشكل جيد، للحصول على معجون. يُوضع المعجون على بشرة الوجه. يُترك المعجون على البشرة لمدّة 20 دقيقة. يُغسل جلد البشرة بالماء العادي. يُحفظ باقي العجين في البراد لمدّة يومين أو ثلاثة أيام.