بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

المايونيز من الصوصات التي يعشق الكثير من الأشخاص إضافتها للسندوتشات وبعض السلطات نظرًا لمذاقه الشهي وغير التقليدي.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المايونيز بدون بيض .

مقادير المايونيز بدون بيض



٢ كوب حليب بارد

٣ كوب زيت

٨ ملعقة كبيرة خل

٥ قطع جبنة مثلثات

٤ ملعقة كبيرة مسطرده

عصير ٢ ليمونة

ملح

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض

في الكبة يضرب الحليب البارد مع الجبنة المثلثات والمسطردة والملح حتى يتجانس الخليط تماماً. يضاف الزيت أثناء الضرب في خيط رفيع وببطئ حتى يختلط تماماً ونستمر في الضرب حتى يسمك القوام. يخلط الخل مع عصير الليمون ويضاف ببطئ شديد مع استمرار الضرب حتى يسمك القوام. يرفع المايونيز من الكبة وينقل لبرطمان معقم ويحفظ في الثلاجة بمده صلاحية 10 أيام.. يزداد سمك المايونيز بعد التبريد.