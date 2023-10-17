وزير أردني سابق: لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة

أكد الدكتور أمين المشاقبة الوزير الأردني السابق، أن أمريكا مشاركة بقواتها في الحرب على قطاع غزه ودعم إسرائيل.



وأضاف امين المشاقبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة دعم مباشر لإسرائيل عسكريا وماديا.



وتابع الدكتور أمين المشاقبة الوزير الأردني السابق، أن لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب أي دوله مجاوره، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مصريًا أردنيًا بشأن حل القضية الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي.



وأشار الدكتور أمين المشاقبة الوزير الأردني السابق، إلى أن الموقف المصري والأردني واضح وهو عدم تهجير أهالي غزة إلى سيناء.