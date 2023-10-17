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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من الفنان على الحجار بعد إطلاق أغنيته الجديدة "من فوق سابع سما"

علي الحجار
علي الحجار

كشف الفنان على الحجار كواليس تحضير أغنيته الجديدة "من فوق سابع سما".

قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc  منذ ٣ ايام تواصل معي مسؤول من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبلغني بضرورة تحضير اغنية لدعم الشعب الفلسطيني في اسرع وقت ممكن.

وبالفعل تواصل معي محمد ياسر مؤلف وملحن الأغنية، الكلمات وأعجبت بها جدا،  لاني شعرت فيها بصدق وحماسة المؤلف.

واضاف: وبالفعل بدأنا تسجيل الأغنية بالتعاون مع الموزع أسامة عبدالمنعم، مؤكدا أنه أدى دور الكورال في الأغنية لضيق الوقت معربا عن سعادته بالتضامن مع الشعب الفلسطيني .

 

الشعب الفلسطيني المتحدة للخدمات الإعلامية انجي انور برنامج مصر جديدة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامية إنجي أنور

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