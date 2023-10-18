عاجل
مياه الفيوم: نستعد لانطلاق مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي زاوية الكرادسة |صور صحف الإمارات اليوم.. الرئيس السيسي يدين استهداف مستشفى المعمداني بغزة.. الأزهر: لا تعتمدوا على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس.. والأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن لأول مرة في مستشفيات الصحة.. مناظير الفيوم العام تستأصل أوراما بدون جراحة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الحبس والغرامة عقوبة تسليم القمامة للمنشآت دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا في السعودية

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

تعتبر السيارة اليابانية تويوتا كورولا أشهر إصدارات السيدان في الوطن العربي، وتعتبر الأكثر مبيعاً في المنطقة على مر التاريخ، وتتوفر في السوق السعودي بالعديد من الفئات.

تويوتا كورولا موديل 2023

محرك السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في السوق السعودي بثلاثة خيارات من المحركات..

المحرك الأول: ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، يعمل بالبنزين، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وبنظام دفع أمامي، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

المحرك الثاني: يتمكن من ضخ قوة اجمالية تبلغ 168 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، يعمل بالبنزين، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية فقط، وجاء العزم الأقصى للدوران 200 نيوتن/متر، ونظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

المحرك الثالث: تتوفر السيارة بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بسعة 1800 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، نوع CVT وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وعزم أقصى للدوران 142 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط،  ونظام جر أمامي.

تويوتا كورولا موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الطول الكلي: 4.630 متر

العرض الكلي: 1.780 متر

الارتفاع الكلي: 1.435 متر

قاعدة العجلات: 2.700 متر

سعة صندوق السيارة: 470 لترا

سعة خزان الوقود: 50 لترا

تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة سعرية 77,970 ريالا

الفئة الثانية بقيمة سعرية 81,650 ريالا

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 82,225 ريالا

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 85,675 ريالا

الفئة الخامسة بقيمة سعرية 87,400 ريال

الفئة السادسة بقيمة سعرية 88,780 ريالا

الفئة السابعة بقيمة سعرية 92,920 ريالا

الفئة السابعة بقيمة سعرية 93,610 ريالات

الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 105,455 ريالا.

السعودية تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2023 تويوتا السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

موضوعات متعلقة

سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

بـ 100 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارات فيات في مصر

لفترة محدودة.. بيجو 508 بخصم 70% وبدون أوفر برايس

فرصة.. رينو لوجان بخصم 70%

هوندا وميتسوبيشي تعيدان استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لأنظمة التخزين

بـ140 ألف جنيه.. أشهر سيارات سبيرانزا في مصر

سعر تويوتا كامري 2023 في الكويت

تويوتا وإديميتسو تتعاونان لجعل بطاريات الحالة الصلبة حقيقة واقعة

ترشيحاتنا

بعد مجزرة المعمداني.. آلاف المتظاهرين في الأردن

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

إضافة استهداف مستشفى المعمداني.. اقتراح روسي بشأن مشروع قرار يناقشه مجلس الأمن

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 18-10-2023

قصف مستشفى المعمداني.. أحمد موسى يطالب بمحاكمة نتنياهو.. فيديو

دعاء بعد الفجر للرزق مجرب ومستجاب.. احرص عليه قبل طلوع الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

فيديو

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني.. لقطات جديدة لمسيرة حاشدة في رام الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ