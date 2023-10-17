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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 100 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارات فيات في مصر

فيات سينا موديل 2000
فيات سينا موديل 2000

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

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فيات سينا موديل 2000

مواصفات السيارة فيات سينا موديل 2000

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2000 على محرك ينتج قوة تصل إلى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات.

 

ويمكن للسيارة فيات سيينا موديل 2000 التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً إلي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية، ويعتبر أسهلاك المحرك جيد مقارنة بالنسخ المزود بمحرك سعة 1600 سي سي.

 

بلغت قراءة العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2000 نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت. 

 

قياسات و أبعاد السيارة فيات سينا موديل 2000

الطول الكلي: 4.210 متر

العرض الكلي: 1.703 متر

الارتفاع الكلي: 1.490 متر

وزن السيارة: 1070 كيلوجرام

قاعدة العجلات: 2.705 متر

سعة صندوق السيارة: 500 لتر

فيات سينا موديل 2000

أسعار السيارة فيات سينا موديل 2000

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

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