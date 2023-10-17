عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. رينو لوجان بخصم 70%

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من السيارات الجديدة في فئات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ومن أشهرها السيارة الاقتصادية رينو لوجان.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

رينو لوجان

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

رينو لوجان

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو لوجان

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو لوجان موديل 2020 نحو 2009 دولار "الفئة الكاملة".

 

 

 

رينو لوجان الوديعة الدولارية الهاتشباك الكروس اوفر رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

كارثة في غزة خلال ساعات.. الصحة الفلسطينية تستغيث بدول العالم

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

جريمة حرب..استشهاد 200 شخص في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني وسط غزة

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

يديعوت أحرونوت تفضح إسرائيل: واشنطن تقود التحركات العسكرية ضد غزة.. وشعارها "مصالح أمريكا أولا"

موضوعات متعلقة

هوندا وميتسوبيشي تعيدان استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لأنظمة التخزين

بـ140 ألف جنيه.. أشهر سيارات سبيرانزا في مصر

سعر تويوتا كامري 2023 في الكويت

تويوتا وإديميتسو تتعاونان لجعل بطاريات الحالة الصلبة حقيقة واقعة

تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الجديد من C-HR

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

فرصة.. رينو داستر بدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: مئات الأفراد تحت أنقاض ساحة مستشفى المعمداني في قطاع غزة

غزة.. 500 شهيد في قصف مستشفى المعمداني.. وجيش الاحتلال: نتحقق من التفاصيل

"القسام" تحرج إسرائيل| كواليس فيديو الأسيرة الفرنسية "ميا".. مصور من 6 أيام وخضعت لعملية جراحية

لمساندة أولياء الأمور.. كيفية تقسيط مصروفات الجامعات والمدارس

لليوم الثاني.. الهيئة الوطنية تتلقى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسة غدا

بعد دوي صافرات الإنذار.. المستشار الألماني يختبئ في ملجأ بـ تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامينات ومعادن.. 4 فوائد للبنجر في وجبة طفلك

تصدرت التريند.. أبرز 10 إطلالات لـ نهى عابدين

ثورة غضب على رضا عبدالعال| هاجم فيتوريا وسخر من نجم المنتخب.. ماذا قال ؟

للرجال.. فوائد خارقة عند تناول القرنبيط

فيديو

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

هدية مجانية لطلاب المدارس.. إعلان هام من وزير التعليم

600 جنيه.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة |شاهد

مصر ترفض ضغوطا غربية بشأن سيناء.. ما سر إذاعة لقاء السيسي وبلينكن؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ